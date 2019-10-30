Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye
RUS askeri polisleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki petrol kuyuları çevresinde, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü.
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Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken görüntülendi.
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Mardin Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.
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