Yiğit Marcus Aral kimdir kaç yaşında Chloe Loughnan'ın sevgilisi mi?

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın adı son günlerde Yiğit Marcus Aral ile aşk dedikodularına karıştı. Uzun süre ortalıkta görünmeyen Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi Yiğit Marcus Aral mı sorusu ise magazin basınının gündeminde. Peki Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi olduğunu iddia edile Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor?

Serdar Ortaç ile 5 yıl süren evliliğini bitiren güzel model Chloe özellikle playboyların takibinde. Adı sık sık aşk iddialarına karışan Chloe bu kez Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral ile anıldı. Peki Chloe Loughnan'ın yeni sevgilisi olduğunu iddia edile Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor?

Yiğit Marcus Aral kimdir: Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.

Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor.