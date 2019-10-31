Yükselen Çelik halka arz oluyor

Türkiye’de vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik’in halka arzında geri sayım başladı.

Yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla paylarının yüzde 29,58’ini halka arz etmek üzere 7 - 8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik’in, halka arz fiyatı pay başına 5,40 TL olarak belirlendi. Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan bir konsorsiyum bu halka arza aracılık ediyor.

Türkiye’nin lider vasıflı çelik şirketlerinden biri olan Yükselen Çelik; sektöründe Teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olarak; katma değeri yüksek olan özel çelikler grubunda 43 yıldır servis merkezi ve çelik tasarımcısı olarak faaliyet gösteriyor. Son 2 yılda gerçekleştirdiği % 135’lik ciro büyümesiyle dikkat çeken Şirket, halka arzla birlikte işletme sermayesini kuvvetlendirerek küresel bir marka olma yolunda ilerleme hedefinde.

Yükselen Çelik’in ürünleri hayatın her noktasında karşımıza çıkıyor. Medikal sektöründe kullanılan diş implantının kalıbından; beyaz eşya, makine ve otomotive uzanan; ağır sanayiden, mutfak ekipmanlarına; savunma sanayinden, kalıp sektörüne; iletişim gereçlerinden ulaşım araçlarına kadar çok geniş bir yelpazede Şirket’in ürünlerini görmek mümkün.

Türkiye’nin Lider Vasıflı Çelik Servis Merkezleri’nden biri olmanın yanı sıra; Yükselen Çelik ayrıca kendi tasarımı olan özel çelikleri yabancı rakipleriyle yarıştırmayı başaran % 100 yerli sermayeli bir şirket.

Halka arz ile birlikte yeni makine ve ekipman yatırımlarının yanı sıra işletme sermayesini kuvvetlendirmek isteyen Yükselen Çelik, “geleceğin akıllı çeliği” olarak adlandırdığı katma değeri yüksek Vasıflı Çelikler grubunda yurtiçinde Pazar payını arttırmayı ve ihracat pazarlarına açılmayı hedefliyor.

Katma Değerli Çelik’in olduğu her yerde Yükselen Çelik var !

Türkiye’de vasıflı çelik sektörünün en köklü şirketleri arasında yer alan Yükselen Çelik, 1976 yılında Perşembe Pazarı’nda kuruldu. Kurucusu olan Yüksel Göktürk 1954 yılından bu yana Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren köklü bir sanayici aileden geliyor. Geçmişte İTO Demir Çelik Komitesi Başkanlığı ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda önemli görevlerde bulunan Yüksel Göktürk, Yükselen Çelik’i 1976 – 2004 yılları arasında karbon ve alaşımlı çelik gruplarında önemli bir marka haline getirdi.

2005 yılında ikinci nesil ile yeni bir ivme kazanılması sonrasında, katma değeri daha yüksek olan Takım ve Kalıp Çeliği ürünlerinin yanı sıra araştırma geliştirme faaliyetleriyle birlikte ‘’tasarım çelikler’’ sektörüne dahil olan Şirket, bu alanda başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Yükselen Çelik’in ürünleri kalıp, otomotiv yan sanayi, makine ve savunma başta olmak üzere, 19 farklı sektöre hitap ederken; Şirket’in yurtiçinde vasıflı kalıp çeliği sektöründe %14 Pazar payı bulunuyor. 2014 yılında satın aldığı rakibi olan Ramateks Metal şirketini bünyesine kattıktan sonra büyüme hızı yükselen şirket, halka arz ile birlikte bu büyümeyi iyice pekiştirmek istiyor.

Şirket’in İstanbul’un iki yakasında (merkezi Esenyurt, şubesi Dudullu ve Tuzla) olmak üzere 3 tesisi ve ayrıca İzmir’de bir adet şubesi bulunuyor.