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Google'dan web siteleri için flaş karar!

Google, web siteleri için kararını verdi. Artık Adobe şirketinin Flash programı ile yapılan içerikleri barındıran internet sitelerini artık arama sonuçlarında listelemeyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın aldığı karar ile Adobe Flash devri resmen kapanıyor. 

Business Insider’da yer alan habere göre, Flash içerik barındıran internet siteleri artık arama motorunda listelenmeyecek.  

Açıklama Google mühendislik müdürü Dong-Hwi Lee tarafından, Google'ın resmi blog  sayfasından yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Google bu yıl Flash'ı desteklemeyi bırakacak. Google arama sonuçlarında, Flash içeriği olan sayfaları dikkate almayacak. Ayrıca bağımsız SWF dosyalarının indekslenmesini de durduracak. Kullanıcılar bu gelişmeden herhangi bir şekilde etkilenmeyecek." 

Bu kararın tam olarak ne zaman uygulamaya gireceği ise henüz bilinmiyor. 

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