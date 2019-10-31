Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken operasyon açıklaması! Günü geldiğinde...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Operasyonu için savaş ifadesini kullandı. Demirtaş "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır'' dedi.

Selahattin Demirtaş cezaevinden Suriye'de yürütülen operasyonla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Demirtaş'ın açıklamasının bir bölümü oldukça dikkat çekti. Demirtaş, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur" dedi.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Demirtaş, "Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir" uyarısında bulundu.

Kürtler kimsenin kuyruğu değildir

"Kürtler kimsenin marabası, kuyruğu ya da payandası değildir" diyen Demirtaş, "Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka özeleştiri borçludurlar” ifadesini kullandı. Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Eşit olduktan sonra kardeş olmak işin en kolayıdır

"İnsanlarımız haklı olarak çok öfkeliler ancak bu öfkeyi halklara, bireylere değil zihniyetlere yöneltmektir doğru olan. Hepimiz zaman zaman halkların kardeşliği kavramını kullanıyoruz. Ancak siyaset bilimi açısından “kardeşlik” yerine “eşitlik” kavramı daha uygun düşer. Eşit olduktan sonra kardeş olmak işin en kolayıdır.

Kürtlerde yaşanan duygusal kopuş, aşırı milliyetçi savrulmalara yol açarsa

Bu dönemlerde Kürtlerde yaşanan duygusal kopuş, aşırı milliyetçi savrulmalara yol açarsa bunun kimseye yararı olmaz. Evet Kürtler öfkeli ve haklı olarak kırılmış, yaralanmışlardır. Bu yaraları sarmanın yolu her zaman duyguyla hareket etmek değildir. Yeri geldiğinde aklımızı öne çıkararak kararlar almak zorundayız.

Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım

Ancak hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur. Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir. Kürtler kimsenin marabası, kuyruğu ya da payandası değildir.

Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka özeleştiri borçludurlar

Bu savaşa koşulsuz destek sunanlar halka özeleştiri borçludurlar. Kürtlere sadece savaşı ve ölümü reva görenleri, Kürtler de günü geldiğinde tanımazlar.

Bu kırılma giderilmeden mesafe kat edilemez

Dünyanın bütün güçleriyle görüşmeyi ve müzakere etmeyi meşru sayıp sıra Kürtlerle diyaloğa gelince “Teröristlerle görüşme yapılmaz” diyen iktidarı da muhalefeti de Kürtler hatırlayacaktır. Kürt siyaseti de ittifak politikasını sürdürecekse halkın bu hassasiyetini dikkate almalıdır. Bu kırılma giderilmeden mesafe kat edilemez diye düşünüyorum.