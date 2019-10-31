Meteorolojiden bir iyi bir kötü haber! Yağmurdan sonra pastırma sıcakları geliyor

Cuma (01.11.2019) günü; Ülkemizin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.