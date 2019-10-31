Meteorolojiden bir iyi bir kötü haber! Yağmurdan sonra pastırma sıcakları geliyor
TÜRKİYE sonbaharın etkisini iyiden iyiye hissederken meteorolojiden arka arkaya uyarı geliyor. Hava sıcaklığı düşerken şiddetli yağışlar görülecek. Ama arkası iyi...
Türkiye Yurdumuzun bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Bugün (Perşembe) kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayan yağışlar, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte yurdun büyük bir kısmını etkileyecek. Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olacak fırtına ve yağmur yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı 7 derece birden düşecek. Meteoroloji müdürlüğü arka arkaya alarmlar geçiyor.
Bugün (31.10.2019 Perşembe); Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları, Amasya, Çorum, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Eskişehir ile Kütahya’nın kuzey çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar etkili oluyor. Öğleden sonra başlayan yağışların akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Cuma (01.11.2019) günü; Ülkemizin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Cumartesi (02.11.2019) günü; Doğu bölgelere hareket edecek olan yağışlı havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.