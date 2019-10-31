Fatih Terim'in eli kolu bağlı! Tek çare Luyindama

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta Ocak ayını işaret ediyor ama FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından zehir zemberek açıklamalar yapmış hem kendini hem futbolcuları eleştirmişti.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, her fırsatta Ocak ayını işaret ediyor ama FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı.

İşte Aslan'ın içinde bulunduğu son durum:

1- Ara transfer döneminde denk bütçe şartı koşulan Galatasaray, satmadan oyuncu alamaz. Kadroda düşünülmeyen Mariano ve Nagatomo'ya teklif yok.



2- Lisansı askıya alınan Linnes'le birlikte 15 yabancıya sahip olan Galatasaray'ın öncelikle kontenjanını açması gerekiyor.

3- Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'dan 7 milyon Euro'luk teklif getiren Belhanda'nın piyasası düştü. Sarı-kırmızılı kulüp, 9.5 milyon Euro bonservis ödenen Faslı 10 numaradan en az zararla kurtulmaya çalışacak.

4- Galatasaray'ın ara transfere bütçe oluşturmak için İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'yı satmaktan başka çaresi gözükmüyor.

5- Luyindama 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılırsa stoper ve sol bek takviyesi yapılacak, Onyekuru'yu tekrar kiralamak için Monaco'ya cazip bir teklif sunulacak.