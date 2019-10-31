NBA'de Karl Anthony Towns ve Joel Embiid gırtlak gırtlağa girdi

Joel Embiid: “Playoff'ların ikinci turunda elendiğim maç sonrası çekilmiş fotoğrafımı kullanmaya devam edebilirsin. Bir dakika, sen hiç orada bulunmadın. Bütün hayatın boyunca yumuşak biri oldun ve bu yüzden bir sana ezik gibi davrandı. Özel hayatını insanların önüne sermeyeceğim ama hakkında gerçekleri biliyorum. Kafan karışmasın, ben sana sahibim."