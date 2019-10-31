NBA'de Karl Anthony Towns ve Joel Embiid gırtlak gırtlağa girdi
NBA'de Philadelphia 76ers ve Minnesota Timberwolves karşılaşmasında bir anda kavga etmeye başlayan Joel Embiid ve Karl Antony Towns'ı, diğer oyuncular ve görevliler zorlukla ayırabildi.
NBA'de Philadelphia'nın Minnesota'yı 117-95 mağlup ettiği maça Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çıkan şiddetli kavga damga vurdu.
Birbirlerine girdiler: Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga yaşandı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Embiid'in rakibini yere serdiği görüntüler kavganın en dikkat çeken anlarındandı.
Zor ayırdılar: İki takımın oyuncuları ve teknik ekipler kavgayı ayırmaya çalışsa da ikili bir türlü birbirini bırakmadı. Bir ara Embiid'in Towns'ın gözüne parmak soktuğu anlar ekrana yansıdı.
Joel Embiid: “Playoff'ların ikinci turunda elendiğim maç sonrası çekilmiş fotoğrafımı kullanmaya devam edebilirsin. Bir dakika, sen hiç orada bulunmadın. Bütün hayatın boyunca yumuşak biri oldun ve bu yüzden bir sana ezik gibi davrandı. Özel hayatını insanların önüne sermeyeceğim ama hakkında gerçekleri biliyorum. Kafan karışmasın, ben sana sahibim."