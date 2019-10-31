Twitter CEO'su Jack Dorsey siyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani''nin hesabını onaylayarak tepkilerinin hedefi haline gelen Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, artık platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey şirketin aldığı flaş reklam kararını kamuoyuyla paylaştı.

Jack Dorsey, “Twitter üzerindeki bütün siyasi içerikli reklamları durdurmaya kadar verdik” ifadelerini kullandı. Dorsey kararın yalnızca ABD’de değil bütün dünyada geçerli olacağını belirtti.

Dorsey, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından taraf olduklarını ifade etti.

Kasım ayında devreye girecek

Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı kanaatinde olduğunu belirtti. Kasım ayında devreye girmesi beklenen kararın ABD’deki 2020 seçimlerinden önce alınması ise dikkat çekti.