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YPG'nin bir numaralı teröristi öldürüldü mü? Abdulkadir Selvi yazısı olay

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bir bakmışsınız ki Erdoğan kameraların karşısına geçmiş; Mazlum Kobani, Cemil Bayık ya da Murat Karayılan’ın etkisiz hale getirildiği haberini veriyor." ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Selvi, 'Erdoğan’ın verdiği iki kritik sinyal' başlığıyla yayınlanan yazısında 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyondan izlenimler aktardı.

"ABD’ye hak olan Türkiye’ye niye olmasın?"

Selvi, PKK ile mücadelede Türkiye'nin 'lider konseptine' geçtiğini belirterek "ABD’ye hak olan Türkiye’ye niye olmasın?" diye haklı bir soru yöneltti. 

"Bir bakmışsınız ki..."

"Sinyal Erdoğan’dan geldi, ne yapayım." diyerek çok kritik bir değerlendirme yapan Selvi, "Bir bakmışsınız ki Erdoğan kameraların karşısına geçmiş; Mazlum Kobani, Cemil Bayık ya da Murat Karayılan’ın etkisiz hale getirildiği haberini veriyor." yorumunda bulundu.

Amerika haber vere vere mi geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda, "İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" diye konuştu. Grup toplantısı sonrası "Müjde dediğiniz Mazlum Kobani mi?" sorusu yöneltildi. Erdoğan soruya ''Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?'' diyerek yanıt vermişti.

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