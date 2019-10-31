İkizler burçları büyük yüklerin altına girmeyin Kasım 2019 aylık burç yorumları

İkizler aylık burç yorumlarına göre Kasım 2019'da İkizler karışıklıklarla boğuşacak. İkizler burcu Kasım ayı aşk falında bir hareketlilik yok. Ancak çocuk sahibi olmak isteyen İkizler biraz daha sabır göstermeli. İkizler burcu Kasım ayı kariyer falına göre üzüntülü deneyimler yaşayabilirsiniz ancak fazla dert etmeyin!

İkizler burcunu Kasım 2019'da iş ve aile hayatında biraz zorlayıcı zamanlar bekliyor. Kasım 2019 İkizler aylık burç yorumlarının ve İkizler Kasım 2019 aşk-ilişki-kariyer-para falının detaylarını sizler için derledik. İkizler burçları Kasım'da yurtdışında yaşayan insanlarla dinamik iletişim kurabilirsiniz. Bebek sahibi olmak isteyen İkizler bu tip bir haber için biraz daha beklemeniz gerekiyor. İşte İkizler burcu Kasım 2019 aylık burç yorumları ile aşk, para, kariyer ve sağlık falının detayları...

"İkizler Kasım 2019 aylık burç yorumlarına göre, bu ay ailenizden veya sizinle ilişkisi olan kişilerle temas, ziyaret ve toplantılarınız olacak. Günlük yaşamınızda, ailenizdeki problemlerden veya bazı kişilerin mizaçlarından dolayı geçici karışıkların içinde olabilirsiniz. Fazla dert etmeyin. Bir arkadaşınızın, meslektaşınızın veya sınıf arkadaşınızın hayatındaki olaylar bazı üzüntü, hayal kırıklığı gibi duygular getirebilir. Bu ay bir erkekten para almanız veya onun finansal araçlarını kullanmanız gerekebilir. Kasım'da yurtdışında yaşayan insanlarla dinamik iletişim kurabilirsiniz. Önemli bir haber veya bilgi, öneri veya başka bir şehirden veya ülkeden gelen insanlar aracılığıyla davetler alabilirsiniz. Kasım ayı boyunca, onarım, mülkiyet hakları, satın alma ve satma ve daha fazlasını içerebilecek bir mülk veya gayrimenkul ile ilgili taahhütlerde dikkat edin. Bu ay çözme ihtimaliniz oldukça zayıf. Hamilelik veya çocuğun doğumuyla ilgili neşeli haberleri Kasım'da ufukta görülmüyor. Bu tip bir haber için biraz daha beklemeniz gerekiyor. İkizler burcu kadınları Kasım ayında hoş olmayan ailevi meselelerin içinde kalacaklar. İkizler erkekleri ise boş zamanlarını bu ay erkek arkadaşlarıyla geçirmek isteyecekler bu istek aile görevlerini ikinci plana atmalarına neden olacak ve sıkıntılar yaşamaya açık olacaklar. "