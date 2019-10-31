10 gollü tarihi maçta Liverpool Arsenal'ı penaltılarla geçti

Mesut Özil asist yaptı: İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 62. dakikada Divock Origi'nin attığı gollerle eşitliği sağladı. Konuk ekipte Joseph Willock takımını 70. dakikada attığı golle tekrar öne geçirse de, Divock Origi 90. dakikada tekrar ağları sarstı ve mücadelenin normal süresi 5-5 sonuçlandı.