10 gollü tarihi maçta Liverpool Arsenal'ı penaltılarla geçti
İngiltere Lig Kupası son 8 turunda Arsenal ile Liverpool 90 dakikayı 5-5 eşitlikle tamamlarken penaltı atışlarıyla tur atlayan taraf 5-4 ile Liverpool oldu.
İngiltere Kupası son 8 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. Anfield Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadele 5-5 eşitlikle sona erdi.
İlk yarıda 5 gol vardı: Liverpool maçın 7. dakikasında Arsenallı Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Arsenal, 19. dakikada Lucas Torreira, 26. ve 36. dakikalarda Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Liverpool'dan James Milner'ın 43. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ilk yarı 3-2 bitti.
Mesut Özil asist yaptı: İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 62. dakikada Divock Origi'nin attığı gollerle eşitliği sağladı. Konuk ekipte Joseph Willock takımını 70. dakikada attığı golle tekrar öne geçirse de, Divock Origi 90. dakikada tekrar ağları sarstı ve mücadelenin normal süresi 5-5 sonuçlandı.
Penaltı atışlarında Liverpool üst tura çıktı: Uzatmalarda gol olmayınca, penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibi ekip, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura çıktı.