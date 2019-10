Fenerbahçe Ahmed Musa ve İrfan Can Kahveci'yi istiyor

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci'yi ve Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi ve yönetime raporunu sundu. Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin öneminin farkında olan deneyimli teknik adam sol bek, orta saha ve santrfor bölgesine takviye yapılmasını istedi.

Ocak ayında öncelikle sol beke Hasan Ali'ye alternatif bir oyuncu almayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 yıldız isim için de nabız yoklamaya hazırlanıyor.

İlk bomba İrfan Can Kahveci

Bunlardan ilki Başakşehirli İrfan Can Kahveci. Ersun Yanal'ın sezon başında da çok istediği 24 yaşındaki orta saha için devre arasında bir kez daha Başakşehir'in kapısının çalınacağı belirtildi. Fenerbahçe yaz transfer döneminde de İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak dönemin şartları transferin gerçekleşmesine engel teşkil etmişti. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli de Başakşehir - Trabzonspor maçını izlemiş ve İrfan Can Kahveci ile ilgili notlar almıştı.





Ahmed Musa sürprizi

Asıl sürprizin ise Ahmed Musa olduğu konuşuluyor. Yazın da ismi gündeme gelen Nijeryalı forvet+kanat, Al Nasr'da uzun süredir kadro dışı. Comolli'nin 27 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında Al Nasr'a yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.





5 haftadır kadroya alınmıyor

Fenerbahçe'nin Ahmed Musa'yı tıpkı Garry Rodrigues'te olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamayı düşündüğü belirtiliyor. Bu sezon 2 maçta şans bulup 1 asist yapan Ahmed Musa, Al Nasr'da 5 haftadır kadroya alınmıyor ve kulüp aradığı ifade ediliyor.