Sezai Temelli'den çarpıcı açıklama! CHP'ye destekten pişman değiliz

HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, geçtiğimiz yerel seçimlerde adaylarına destek verdikleri CHP'nin Barış Pınarı Harekatı tutumu nedeniyle tabanda kırılma yaratmış olabileceğini, ancak verdikleri destekten pişman olmadıklarını söyledi.

TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Hakların Demokratik Partisi Genel Başkanı Temelli, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri ve yenilen İstanbul seçiminde CHP ile yapılan ittifaka dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'nin sınırötesi operasyon tezkeresindeki tavrını doğru bulmadıklarını belirten Temelli, "Eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat 'size oy verdik, bunun bir diyeti var. Karşılığını istiyoruz' gibi bir anlayışımız yok, bir diyet peşinde değiliz" dedi.

'CHP ile işbirliğinden pişman değiliz'

Temelli, şunları söyledi;

"Beklentiler üzerinden baktığımızda bir kırılma tabi ki yaşanıyor. Ama stratejimizin başarısı ortada. Bu çok önemli bir hamleydi ve toplumda karşılığını buldu.

HDP dışındaki muhalefetin kendi tabanından aldığı tepkilere baktığımızda da bizim haklılığımız görülüyor. Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı ve amacına ulaştı"

"Fakat asla, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da size oy verdik, bunun bir diyeti var, karşılığını istiyoruz, gibi bir anlayışımız yok. Biz, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini kendi stratejimize uygun değerlendirdik. Türkiye'nin demokratikleşmesi için AK Parti-MHP ittifakının geriletilmesi gerekiyor, dedik. 31 Mart yerel seçimlerinden başlayarak demokratikleşme siyasetini hayata geçirmeyi önümüze hedef olarak koyduk ve AK Parti-MHP ittifakını ciddi anlamda gerilettik. Hatta hem muhalefet hem toplumsal muhalefet bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilseydi belki de bu yaşadıklarımızı yaşamazdık.