Verilen süre dolunca Suriyeliler göç idarelerine akın etti

"Nerede polis görürsem yolumu değiştiriyorum"

5 senedir Türkiye'de olduğunu belirten Ahmed Elcasim ise, "5 senedir İstanbul'dayım. Benim kimliğim Tekirdağ'da verildi. Mülteci olarak geldiğimde benim Tekirdağ'da verilmişti. 4 çocuğumun kaydı İstanbul'da gözüküyor. Yakalanırsam ya Tekirdağ'a ya başka bir yere ya da Suriye'ye gönderileceğim. Çocuklarım burada, eşim burada, annem burada, kardeşlerim burada. Benim Tekirdağ da ne işim var? Nerede polis görürsem yolumu değiştiriyorum. Ben de İstanbul'da kalmak istiyorum. Hem İstanbul'da hem Tekirdağ'da kira ve fatura ödüyorum. Bu da bana masraf oluyor. Ben Tekirdağ'da hastalanıp hastaneye gittiğimde kimliğim verildi" şeklinde konuştu.