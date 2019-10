Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırdan uyardı! Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'la Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Akar, "Burada bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkes hazırlıklı olmalı." dedi.

Akar yaptığı açıklamada şunları kaydetti;