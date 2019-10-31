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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi! Murat Uysal iyi haberi verdi

İnternet Haber

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.92'dan yüzde 12'ye çekildiğini açıkladı.

"Türkiye'de kredi mevduat faizleri belirgin geriledi, kredi büyümesi hız kazandı." ifadelerini kullanan Murat Uysal, "Enflasyondaki düşüş eğilimi ile birlikte ekonomideki kademeli toparlanma sürecek. Yatırımlar zayıf seyrini koruyor, net ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Enflasyon tahminini yüzde 12

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Enflasyonun 2019 yıl sonunda % 12 olarak gerçekleşeceğini ((Önceki tahmin yüzde 13,9), 2020 yıl sonunda % 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise % 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.

-Finansman koşullarında iyileşmeye bağlı olarak tüketici kredileri ağustos itibariyle önemli ivme kazandı. Ticariler daha az da olsa ivmelendi. 

-Yıllık enflasyondaki düşüş ana alt gruplara yayılırken sürükleyici temel mal ve gıda grupları oldu. TÜFE'nin ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

-Öncü göstergeler ikinci yarıyılda iktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Üçüncü çeyrekte ekonomideki ılımlı toparlanma sürerken, iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

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