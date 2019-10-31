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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 6. haftasında sahasında oynayacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile 19. kez karşılaşacak.

THY Euroleague’de sezona tek galibiyet ile başlayan Fenerbahçe Beko, normal sezonun 6. haftasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Geride kalan 5 maçta sarı-lacivertli ekip, aldığı 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile 17. sırada bulunurken, Zalgiris Kaunas ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 maçta Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet alırken, Zalgiris Kaunas ise 5 kez sevinen taraf oldu.

Euroleague’de 313. mücadele
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de 313. kez parkeye çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 312 müsabakanın 185’inde galibiyet alırken, 127 kez de mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu Nando de Colo
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı öncesi iki takımın skorer oyuncuları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroya katılan Fransız basketbolcu Nando de Colo 21 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağlarken, Litvanya ekibinde ise Zach Leday 12.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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