HABER /  MEDYA

Hakan Fidan'dan Barış Pınarı açıklaması Nagehan Alçı paylaştı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 29 Ekim resepsiyonununda konuştuğu MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarını köşesine taşıdı.

Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine katılan  Habertürk yazarı Negahan Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi.

29 Ekim cumhurbaşkanlığı resepsiyonundan notlar aktaran Alçı, Barış Pınarı Harekatı hakkında soru sorduğu Fidan'ın yanıtını paylaştı:

MİT Başkanı'na göre bu operasyon ne zaman biter?

"Ekim resepsiyonunda çok sayıda insan ile konuştum ama önce baş başa ve sakince sohbet etme imkanı bulduğum MİT Başkanı Hakan Fidan’dan bahsetmek isterim. Sayın Fidan’a operasyonun tamamen bitmesi ile ilgili bir tarih verip veremeyeceğini sorduğumda “Zaten hedeflenen bölgeyi temizledik. Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı” yanıtını aldım.

Fidan bu operasyonun başarısının en kilit isimlerinden biri. MİT’in titiz çalışması, öncesinde bölgenin bütün detayları ile fotoğrafını çıkarması, YPG’li teröristlerin koordinatlarını tespit edebilmesi sayesinde çok kısa bir sürede Türkiye istediğini aldı."

İlgili Haberler
Fotoğraf günler sonra paylaşıldı Soçi Mutabakatı'nın bilinmeyeni ortaya çıktı 29 Ekim resepsiyonunda Cumhuriyet Sözcü Fox TV sürprizi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' davetine kimler katıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi! Murat Uysal iyi haberi verdi
Berat Albayrak'tan müjdeler geldi! Dolar 10 lira olacak demişlerdi
Sezai Temelli'den çarpıcı açıklama! CHP'ye destekten pişman değiliz
Bülent Arınç’tan gündeme bomba gibi düşecek sözler! KHK bir faciadır
Belhanda'ya eski takımı Montpellier'den çağrı: Aramızda görmek isteriz
Twitter CEO'su Jack Dorsey siyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil'de Fenerbahçe'ye 2 rakip
Ara tatil başlangıç tarihi ne zaman okul tatil günleri takvimi
Brendan Rodgers'ten Çağlar Söyüncü'ye övgü
Fenerbahçe Ahmed Musa ve İrfan Can Kahveci'yi istiyor
10 Kasım şiireri kısa en güzel 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
Ünlü oyuncu Fatma Girik dişini yutunca hastanelik oldu
Yorumlar 2 yorum