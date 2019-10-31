Beşiktaş'ta Talisca bombası! 1,5 yıl sonra geri dönüyor

Beşiktaş, Çin'de zor günler geçiren Anderson Talisca'yı Ocak ayında kiralamayı düşünüyor. Beşiktaş, Çin kulübü Evergrande’yi ikna ederse Talisca, 1-5 yıl sonra siyah-beyazlı formayı yeniden giyecek.

Beşiktaş’ı yeniden şaha kaldırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarları sevinçten çılgına çevirecek bir transfer için harekete geçti. Takıma direkt olarak katkı sağlayabilecek ve takımın taraftarlarla arasında güçlü sinerji oluşturabilecek bir oyuncuyu transfer etmek isteyen Çebi, Anderson Talisca için düğmeye bastı.

1,5 yıl sonra geri dönecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş’ta üst üste iki sezon kiralık oynadıktan sonra 21 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılamadığı için Çin’in yolunu tutan Brezilyalı futbolcu anlaşma sağlanması hâlinde 1,5 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

Kiralık formülü

Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmede Talisca’nın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.





Talisca da çok istiyor

Bu gelişme üzerine futbol hayatını Çin’de sürdüren Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite ile temas kuruldu. Yapılan görüşmede Talisca’nın da yeniden Beşiktaş’a dönmeyi arzuladığını duyan siyah-beyazlı yöneticiler oldukça sevindi. Beşiktaş’ın yıldız futbolcuyu renklerine bağlayabilmesi için Çin kulübü Evergrande’yi ikna etmesi gerekiyor.





Çin ekibi sıcak bakıyor

Talisca’nın son maçlardaki düşük performansından dolayı Çin ekibinin bu transfere kolaylık sağlaması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp kiralama bedeli olarak iki milyon avroluk bütçe ayırmış durumda. Öte yandan yönetimin transfer için bir başka alternatif yolu ise Ljajic’in satışı. Sezon öncesi eski yönetimin 6,5 milyon avro ödeyerek bonservisini aldığı Boşnak asıllı futbolcunun transferinden yüksek gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim, böylelikle Talisca için de kaynak bulmuş olacak.





Kalbi başka yerde

Futbol hayatını Çin’de sürdüren Talisca eleştirilerin hedefinde. Yedi maçta sadece bir gol atabilen ve son iki karşılaşmanın devre arasında oyundan çıkarılan Brezilyalı oyuncu Çin’in basınında manşetlere çıktı. Yapılan yorumlarda “Talisca, sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhi durumu iyi değil. Belki de Talisca’nın kalbi başka yerdedir” sözleri kullanıldı. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.