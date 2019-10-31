YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 kaç soru çıkacak?

2019 YÖKDİL sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi YÖKDİL sınavını sabırsızlıkla bekliyor. 7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım pazar günü yapılacak.YÖKDİL sınavı 10.15'te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecek. Ayrıca YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılacak.

YÖKDİL sınavı ne zaman 2019 geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in bu yılki son etabı için artık kısa bir süre kaldı. İşte, 2019 YÖKDİL sınav tarihi...

7. YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ: Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL NEDİR: YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir