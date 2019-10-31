Yavuz Ağıralioğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi! Kız çoçuklarımıza bile Talat ismini veririz

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisinin ‘Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan’ kararı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Ağıralioğlu, İyi Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirme yapmak için düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin tasarıyı Türkiye aleyhine bir “sopa” olarak kullandığını savundu.

Ağıralioğlu söz konusu sözde soykırım tasarısına şu sözlerle tepki gösterdi;

“Biz çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Bu münasebetsizlik devam ederse kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz”

Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektubu da hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı şayet 13'ünde ABD'ye gidecekse çöp kutusuna attığı söylenilen mektubu oradan alsın. ABD başkanına kameraların önünde iade etsin. Biz bu topraklardaki varlığımızı ABD'ye borçlu değiliz” dedi.