Beşar Esad'dan birleşelim çağrısını reddeden YPG/PKK'ya darbe

Beşar Esad rejimi ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'nın rejimle birleşmesini isterken; örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

Esad rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Terör örgütü yanıt verdi! Rejimin dili dilin rahatsız edici

Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu.

Henüz istediği yanıtı alamadı

Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulayn'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü. Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi.

SDG özel statü istedi

SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de değinildi.

Terörist Mazlum Kobani tutuştu, ABD'ye yalvardı

Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist başı Mazlum Kobani, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasıyla, "Türkiye, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve savaşı sürdürüyor. Türkiye, aşırılık yanlısı gruplarla birlikte, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı ve yok olma tehdidi altındaki Asuri kasabası Tal Termır'a girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

Turkey has not adhered to the ceasefire agreement with USA and is continuing its war.

Turkey with Jihadists, began to occupying Christian villages and trying to break into Tall Tamir predominantly Assyriens,threatened with annihilation.

USA must fulfill its obligations.