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Donk ve Babel'den dansöz eğlencesinden sonra paylaşım

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızları Ryan Babel ve Ryan Donk, dansözlerle birlikte eğlendikleri görüntülerin medyaya yansımasından sonra yaptıkları paylaşımla eleştirileri çok da önemsemediklerini gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a Umut Nayir'in attığı golle 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişatı sürerken, Babel, Donk ve Lemina'nın sosyal medyada ortaya çıkan dansöz videosu olay yaratmıştı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan kısa bir video paylaşan ikiliden Ryan Donk, sessiz şekilde ekrana baktıktan sonra Babel'e dönüyor.

''Dansözleri bekliyoruz''
Babel ise, "Waiting for the dancers" (Dansözleri bekliyoruz) karşılığı veriyor. İkilinin tavırlarından sosyal medyadaki eleştirileri çok da önemsemedikleri görülüyor.

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