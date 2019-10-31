Gürcistan Başbakanı ile görüşen Erdoğan: 3 milyar dolara çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gakharia, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız"

-En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu doğal gaz boru hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

"3 milyar dolara çıkaracağız"

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Ortak tatbikatlar

-Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.

FETÖ konusunda işbirliği

-FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.

Gürcü Başbakan'ın açıklamaları

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak.

Türkiye ile stratejik işbirliği

-Gürcistan'ın Türkiye ile stratejik anlamda çok önemli işbirlikleri mevcuttur. Enerji konusunda işbirliğimize de büyük önem veriyoruz.