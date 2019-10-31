HABER /  DÜNYA

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'nin skandal kararıyla ilgili sert açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ABD'nin skandal kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de Türkiye karşıtı yasa tasarısı hakkında, “TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şeklide ortaya koydu.” dedi. Öte yandan Şentop, Bu ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişme" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Türkiye karşıtı yasa tasarısı hakkında, "TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şeklide ortaya koydu." dedi.

Öte yandan Şentop, "Bu tasarı ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişme" şeklinde konuştu..

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gürcistan Başbakanı ile görüşen Erdoğan: 3 milyar dolara çıkaracağız
Anayasa Mahkemesi OHAL'de 3 maddeyi iptal etti KHK'lı eşleri de var
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi! Kız çoçuklarımıza bile Talat ismini veririz
Beşar Esad'dan birleşelim çağrısını reddeden YPG/PKK'ya darbe
AYM Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ kararını verdi
Fatih Altaylı 'miktarı siz belirleyin' dedi Ahmet Davutoğlu'na bomba teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu 8 Kasım oruçlu mu olmak gerekir?
Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu
Donk ve Babel'den dansöz eğlencesinden sonra paylaşım
Korkmaz: "Gelecek bizim için daha iyi olacak"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli Suriye açıklaması
e okul vbs öğrenci giriş nasıl olur sınav sonucu sorgulama ekranı
Yorumlar