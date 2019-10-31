Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'nin skandal kararıyla ilgili sert açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ABD'nin skandal kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de Türkiye karşıtı yasa tasarısı hakkında, “TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şeklide ortaya koydu.” dedi. Öte yandan Şentop, Bu ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişme" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'de Türkiye karşıtı yasa tasarısı hakkında, "TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şeklide ortaya koydu." dedi.

Öte yandan Şentop, "Bu tasarı ABD ile Türkiye ilişkilerine zarar verecek bir gelişme" şeklinde konuştu..