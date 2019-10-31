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Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu

Anadolu Ajansı

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı; Ali İhsan Mutlu isimli delege, Mehmet Yiğiner'in 2012 yılı Ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılara yaparak açıklamalarda bulununca bazı delegeler Ali İhsan Mutlu'yu yumrukladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.

''Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı''
Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi.

Üzerine yürüdü, yumrukladı
Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı. Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince salonda bir süre genel kurula ara verildi.

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