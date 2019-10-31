HABER /  MEDYA

Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düştü Bildirici Twitter'dan duyurdu

RTÜK, Faruk Bildirici'nin üyeliğini “Tarafsızlığı zedelediği" gerekçesiyle 2'ye karşı 6 oyla sonlandırdı. CHP'nin kuruldaki üyesi sayısı bire indi.  Bildirici kurulun üyeliğini düşürdüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü.

Bildirici, bugün sosyal medyada yaptığı açıklamada kurulda üyeliğinin düşürülmesi için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Üyeliğinin düşürülmesi üzerine Bildirici şu açıklamayı yaptı:

“Eleştirilerimi dile getirdim”

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, RTÜK önünde basın açıklaması yaptı. Bildirici; Ben RTÜK'e üye olarak geldiğim günden bugüne kadar inandığım doğrultuda yanlış bulduğum her şeyi söylemeye çalıştım. Eleştirilerimi dile getirdim” dedi.

CHP’nin üye sayısı 1'e indi

CHP kontenjanından üyeliği bulunan Faruk Bildirici’nin atılmasından sonra RTÜK’te yeni üye dağılımı şöyle oluştu:

AKP: 4 üye
CHP: 1 üye
MHP: 2 üye
HDP: 1 üye

SON DAKİKA HABERLERİ
Gürcistan Başbakanı ile görüşen Erdoğan: 3 milyar dolara çıkaracağız
Anayasa Mahkemesi OHAL'de 3 maddeyi iptal etti KHK'lı eşleri de var
Yavuz Ağıralioğlu'ndan ABD'ye tasarı tepkisi! Kız çoçuklarımıza bile Talat ismini veririz
Beşar Esad'dan birleşelim çağrısını reddeden YPG/PKK'ya darbe
AYM Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ kararını verdi
Fatih Altaylı 'miktarı siz belirleyin' dedi Ahmet Davutoğlu'na bomba teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'nin skandal kararıyla ilgili sert açıklama
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu 8 Kasım oruçlu mu olmak gerekir?
Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu
Donk ve Babel'den dansöz eğlencesinden sonra paylaşım
Korkmaz: "Gelecek bizim için daha iyi olacak"
3600 ek gösterge nedir kimleri kapsıyor 31 Ekim son haber
Yorumlar 1 yorum