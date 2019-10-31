Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düştü Bildirici Twitter'dan duyurdu

RTÜK, Faruk Bildirici'nin üyeliğini “Tarafsızlığı zedelediği" gerekçesiyle 2'ye karşı 6 oyla sonlandırdı. CHP'nin kuruldaki üyesi sayısı bire indi. Bildirici kurulun üyeliğini düşürdüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü.

Bildirici, bugün sosyal medyada yaptığı açıklamada kurulda üyeliğinin düşürülmesi için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Üyeliğinin düşürülmesi üzerine Bildirici şu açıklamayı yaptı:

HUKUKSUZLUK GALİP GELDİ RTÜK

ÜYELİĞİMİ DÜŞÜRME KARARI VERDİLER. Muhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, anti demokratik kararı

yargıya götüreceğim — Faruk Bildirici (@farukbildirici) October 31, 2019

“Eleştirilerimi dile getirdim”

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, RTÜK önünde basın açıklaması yaptı. Bildirici; Ben RTÜK'e üye olarak geldiğim günden bugüne kadar inandığım doğrultuda yanlış bulduğum her şeyi söylemeye çalıştım. Eleştirilerimi dile getirdim” dedi.

CHP’nin üye sayısı 1'e indi

CHP kontenjanından üyeliği bulunan Faruk Bildirici’nin atılmasından sonra RTÜK’te yeni üye dağılımı şöyle oluştu:

AKP: 4 üye

CHP: 1 üye

MHP: 2 üye

HDP: 1 üye