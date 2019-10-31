Fransa Meclisinin skandal YPG tasarısı: Sonsuz desteğimiz sürecek

Fransa Ulusal Meclisinden skandal bir YPG tasarı haberi geldi.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Barış Pınarı'nı kınadılar

Ulusal Meclis'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

"Fransa'nın YPG'ye sonsuz desteği sürecek"

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

Ankara'dan jet yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararlar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekâtı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.