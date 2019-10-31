Eski AK Partili Aydın Ünal: Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan in Yeneroğlu out paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Partili Aydın Ünal, Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti'den ayrılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında “Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan IN, Yeneroğlu OUT” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği ile istifa ettiğini açıkladı.

Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan in, Yeneroğlu out

Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifa etmesi gündemin üst sıralarında yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da konuya dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Twitter aracılığıyla paylaşımda bulunan Ünal, "Ertuğrul Özkök, A. H. Coşkun, Ziya Selçuk, Barlaslar ve Kemalizm IN" ifadelerini kullandı.