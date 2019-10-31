Merih Demiral kızağa çekildi İtalyanlar çıldırdı

Juventus'un dün sahasında Genoa'yı Ronaldo'nun son dakikada attığı golle galip geldiği maçta milli futbolcu Merih Demiral yedek kulübesindeydi. Bu durum İtalyan taraftarın tepkisine neden oldu.

Juventus'ta Chiellini'nin yokluğunda De Ligt'i yedeğe çeken Sarri'nin, Merih Demiral yerine Rugani'yi oynatması taraftarları çok kızdırdı. Hem idmanlarda hem de milli takımda gösterdiği performansla formayı hak ettiğini ortaya koyan Merih'in oynamaması, Juventuslu taraftarların tepkisini çekti.

Genç stoperin milli takım ve antrenmanlardaki performansı sebebiyle ilk 11'deki yeri hak ettiğini düşünen taraftarlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

İtalyanları korku sardı

Bu konuda teknik direktör Sarri'yi eleştiren Juve taraftarları, böyle devam ederse Merih Demiral'ın takımdan ayrılacağı konusunda endişeli. Bir diğer İtalyan ekibi Milan'ın Merih için devrede olduğu biliniyor.

Juve'den ayrılabilir

Genç futbolcu da sürekli forma giymek istediği için sezon sonunda bir transfer gerçekleşebilir. Fransa maçındaki asker selamı nedeniyle bazı kesimlerin tepkisini çeken Merih için Juventus herhangi bir yaptırım uygulamama kararı almıştı.