Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu öğretmenler artık bunu giyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimdeki dizayn çalışmalarına devam ediyor. Bu kez öğretmenler için yeni bir düzenlemeyi haber verdi.

Ziya Selçuk sosyal medya hesabından öğretmenlerin giyeceği önlük modellerini paylaştı. Kendisi de o önlüklerden giyen Ziya Selçuk şunları yazdı:

-Bugün, öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda isteyen ve ihtiyaç duyan öğretmenlerimiz için hazırladığımız önlük tasarımlarının pilot uygulamasını başlattık. Sahadan gelecek geri bildirimlere göre tasarımımızı revize edecek ve yaygınlaştıracağız.

Önlük giymek zorunlu olacak mı?

Ziya Selçuk öğretmenlerin önlüklere ilişkin görüşlerini de dikkate alacaklarını belirtti. Bakan Selçuk önlüklerin zorunlu olup olmayacağına dair bir bilgi vermedi. Twitterdaki takipçileri ise "Bence her öğretmen isteyerek giyecektir. Zorunlu olmamalı gönüllü olmalı. Öğretmen imajı önlükle öne çıkmalı" yorumlarını yaptılar.

Ziya Selçuk'un twitterdaki paylaşımı şöyle: