HSK 307 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiğini duyurdu

Hakimler ve Savcılar Kurulu mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcının görev yerini değiştirdiğini duyurdu.

HSK'dan toplamda 307 hakim ve savcının görev yeri değişikliği ile ilgili son dakika haberi geldi. HSK mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

Kararname ile ayrıca, boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Boş bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İdris Kizir getirildi.

Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Nafiz Acar ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

Mazeret kararnamesinin ağırlıklı olarak hakim ve savcıların mazeret taleplerine ve boş bulunan yerlere göre hazırlandığı öğrenildi.

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