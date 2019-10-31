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Adil Rami’den Fenerbahçe'ye kötü haber

İhlas Haber Ajansı

Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu müsabakasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami’nin kasık bölgesinde yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşan Fenerbahçe’de müsabakanın 61. dakikasında Fransız futbolcu Adil Rami bir sakatlık yaşamıştı.

Yaşadığı sakatlığın ardından yerini Zanka'ya bırakan Rami’nin durumu belli oldu. Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtılma ve kanama mevcut olduğu belirtildi. Fransız stoperin tedavisine başlandı.

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