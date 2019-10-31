CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

CHP'li Vekil Eren Erdem ile ilgili son dakika haberi gündeme oturdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Uzun süredir Silivri Cezaevi'nde yatan CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in infaz süresini dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

2018'de tutuklanmıştı

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem’in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Eren Erdem kimdir?

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen yazar Eren Erdem, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptı. Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur’an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı ve Kur’an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye’de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen “hanif müslümanlık” hareketinin öncülerinden Eren Erdem, 2000’li yılların hemen başında kurulan “haniflik” düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı. Şimdiye kadar, “Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına(2009), Abdestli Kapitalizm (2010), Nurjuvazi (2011), Şeytan Evliyaları(2011), Selman-ı Pak(2012), İslam ve Kapitalizm(2012), Riya Tabirleri(2012), Devrim Ayetleri(2013) adlı 8 kitap yazdı.” Bir çok kitabı büyük ilgi gördü ve çok satanlar listesine girdi. Halen Ezber Bozanlar adında bir televizyon programı yapmakta olan yazar, bağımsız yazarlığını sürdürmektedir. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girdi. Silahlı terör örgütüne yardım’, ‘gizli tanığı deşifre etmek’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ iddialarıyla 28 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alındı.