Erdoğan: Sağlık alanında çekim merkezi olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Sağlık alanında Türkiye'nin cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Erdoğan, yerli tıbbi ilaç ve aşı üretiminde kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Obama döneminde gerçekleştiremediği sağlık reformunu Türkiye'nin fazlasıyla hayata geçirdiğini söyledi. Türkiye'nin sağlık alanında cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Erdoğan, bugün pek çok dünya ülkesinin Türkiye'nin sağlık sistemini kendilerine uyarlamaya çalıştığını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda iddialı olduklarını kaydetti. Hükümetleri döneminde sağlığı öncelediklerini ifade eden Erdoğan, tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdiklerini kaydetti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Hastanelerinin birleştirilmesinden, sağlık sigortası sisteminin geliştirilmesine alt yapı, araç gereç ve personel eksiğinin giderilmesine kadar her alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Hastane ve tedavi kurumlarının sayısını 2 bin 825'ten 5 bin 488'e yükselttik. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 239 bine nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden bir milyon 24 bine ulaştırdık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar her alanda sayı ve kaliteyi yükselttik.

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümde tek gayemiz vardı. O da milletimize en kaliteli sağlık hizmetine en makul maliyetle sunabilmekti. Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcaması 19 liradan 140 liraya yükselirken bireylerin ceplerinden yaptıkları harcama oranı yüzde 20 düzeyinden yüzde 17'ye gerilettik. Sonuçta hedeflediğimiz süreçte en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık. Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımıza vermekle kalmadık aynı zamanda üç kıtanın kavşak noktasında olan ülkemizi sağlık alanında dünya çapında bir çekim merkezi haline getirdik.

Bugün çok sayıda ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceliyor. Kendilerine uyarlamaya çalışıyorlar. Gelişmiş ülkeler bile sağlık sistemindeki tıkanıklıkları çözmekte zorlanıyor. Mesela ABD'nin bir önceki başkanı Obama, kendi ülkesinde bizim sağlık reformunun çok küçük modelini gerçekleştirmeye çalıştı ancak neticeye ulaşamadı. Bana da sordu siz nasıl yaptınız diye? Anlattım ama onu gerçekleştiremediler. Diğer ülkelerin yaşadığı sıkıntıları söylemiyorum. Sağlık reformunun ilk adımlarını attığımızda bunu sürdüremezsiniz batarsınız bitersiniz diyerek bizi caydırmaya çalışanlar vardı. Hizmet kalitesi artarken vatandaşımızın üzerine düşen külfetin azaltılması bize bu işin yürümeyeceğini söyleyenler başta olmak üzere herkesi şaşırttı. Şunu söyleyeyim niyet halis olunca akıbette hayır olur.

Sağlık personelimizin niteliğinin yükseltilmesinden yerli ilaç tıbbi cihaz üretimine kadar her alanda çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Yerli ilaçta öyle sadece adı yerli ama dışa bağımlı şekilde değil formünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarını kendimize ait olması için kararlıyız."