Hakan Fidan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk kez konuştu

MİT Başkanı Hakan Fidan, Barış Pınarı Harekatı'nın bitiş tarihine ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. Fidan, "Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı" dedi.

Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine katılan Habertürk yazarı Negahan Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi.

Nagehan Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı" sözlerini söylediğini köşesine taşıdı.

"Takip edip önlem alıyoruz"

29 Ekim cumhurbaşkanlığı resepsiyonundan notlar aktaran Alçı, Barış Pınarı Harekatı hakkında soru sorduğu Fidan'ın cevabını paylaştı:

"Ekim resepsiyonunda çok sayıda insan ile konuştum ama önce baş başa ve sakince sohbet etme imkanı bulduğum MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bahsetmek isterim. Sayın Fidan'a operasyonun tamamen bitmesi ile ilgili bir tarih verip veremeyeceğini sorduğumda 'Zaten hedeflenen bölgeyi temizledik. Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı' yanıtını aldım.

Fidan bu operasyonun başarısının en kilit isimlerinden biri. MİT'in titiz çalışması, öncesinde bölgenin bütün detayları ile fotoğrafını çıkarması, YPG'li teröristlerin koordinatlarını tespit edebilmesi sayesinde çok kısa bir sürede Türkiye istediğini aldı."