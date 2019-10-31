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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 sonunda yapılacak AK Parti kongresine işaret ederek, "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasında mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir" dedi.

Erdoğan ayrıca 2020 sonunda yapılacak AK Parti kongresine işaret ederek, "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yerelden özellikle başarı sağlamayan devlet idaresinde de varlık gösteremez. Biz önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. 1994'ten itibaren Türkiye'de belediyecilik çalışmalarında yeni bir dönemi başlattık. İdeolojik istismar belediyeciliği yerine, hizmet ve eser siyasetini merkeze alan farklı bir belediyecilik tasavvurunu ülkemize kazandırdık. Yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edindik.

''Kırık kalpleri tamir ederek çalışmaları sürdüreceğiz''
Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Küçük olsun benim olsun sığılığı ile değil, büyük olsun bizim olsun vizyonu ile hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net bir şekilde göstermiştir. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır.

''Ak Parti'de terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese yer var''
AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir.

''Metal yorgunluğunun son izleri silinecek''

İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır."

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