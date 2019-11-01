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Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi. Gençlerbirliği resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Başkan Murat Cavcav, "Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız." dedi.

Süper Lig'de 9 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın yerine Hamza Hamzaoğlu getirildi. Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Sözleşme sezon sonuna kadar
Cavcav, "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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