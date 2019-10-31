Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi

Yayıncı kuruluşa özel açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Bir nebze, yeni sayfa açmak için, bardağı yarı dolu görmek için hala yaklaşımımı var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN SPORTS'a özel açıklamalar yapıyor.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Talihsiz bir yıl geçirdik. Zor bir sene olarak geçti. Seçildiğimizden sonra böyle bir senaryo çiz deseydiniz çizemezdik. Tahmin ettiğimizden daha kötü bir senaryoyla karşılaştık. Kriz yönetmekten reform süreci yavaşladı. Yaptığımız güzel işler de var. Sermaye artırımı, sıcak para, sponsorluklarla 120-130 milyon euro kadar bir girdimiz oldu. Sıkıntımız, yarattığımız gelirleri kullanamıyoruz. %80-90'ı finans kurumlarına gidiyor. 674 milyon liralık bir faiz yükümüz var. Fenerbahçe'nin bütün operasyonu çevirebilmesi için her sezon 1,2 milyar TL'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin yarattığı nakit, 800 milyon ile 1 milyar TL arasında değişiyor. Bankaların yeniden yapılandırması, bir borç yapılandırmasından çok, borç tasfiyesi. İmza attıktan sonra yönetimlerin manevra alanı daralıyor. Bu modelin Fenerbahçe için işlemeyeceği aşikar. Biz de birinci günden temellüke gireceğimiz bir şeyi imzalamak istemiyoruz.

"Fenerbahçe en son kayrılan takımdır"

Diyelim ki, Abramovich, Fenerbahçe'ye başkan oldu, imzayı attı, daha çok imkanları var ve borcu kapattı. Yine de karşısında FFP gelecek. Bu sene Eljif Elmas'ı sattık, transfer için kullandık. Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe kayrılıyor meselesi, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır.

"Benfica'nın yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor"

Biz başka kulüplerde olduğu gibi, malımız olmayan bir şey karşılığında arazi almadık. Bizim olmayan, başka yere yapılan bir stadı almakla övünmedik. Fenerbahçe, Türkiye'deki statlaşma projesinin öncülerinden olmuştur. Tek bir kulüp örnek al deseniz, Benfica'yı alırım. Benfica'nın yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor. Dernek, 160 bin küsur üyeleri var, birden çok spor branşı var, televizyonu çok önemli, kısa süre önce borca batak durumdaydı, bugün iyi işleyen, borçları ödemiş Seçim döneminde 6 yıla ihtiyacım var dedim. En büyük duam, başkanlığı istediğim zaman bırakmak, istenmediğim zaman değil.

"Spor medyası yıkıcı"

Devir teslimden sonra Aziz Yıldırım'a 2 kez ulaşmaya çalıştım. 2 seferinde de ulaşamadım, asistanı bana mazeretleri olduğunu söyledi. Seçimden sonra bir iletişimimiz olmadı Spor medyası, Türkiye'de futbolun içinde bulunduğu bu durumun olumsuzluklarından biridir. Bugün baktığımda spor medyasının yıkıcı olduğunu görüyorum. Bu hakemler için de geçerli, hakemlerden pek memnun değilim.

"Çirkin olaylar yaşandı"

Türkiye'nin iki büyük grubu, belli nedenlerden dolayı benim üzerime çok geliyor. Biri siyasi nedenlerden, biri de sportif nedenlerden. Belki bunları söylememem lazım. Bu konuda benim taraftarımın uyanık olması gerek. Yayıncı kuruluşun başarılı olması, Türk futboluna katkı sağlar. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yayıncı kuruluşa her türlü desteği vermeye hazırız. Bence yeterince inovatif değilsiniz, yaratıcı değilsiniz. Ne fikriniz varsa getirin. 3-4 dakikalık görüntülerde en adil şekilde göstermekle adalet sağlanır. Galatasaray maçında biz kornerden gol yedik, auta çıkmıştı top, onu göstermediniz. Galatasaray - Başakşehir maçında çok çirkin olaylar yaşandı, sanki yaşanmamış gibi sizin kanallar göstermedi.

"Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi"

Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Bir nebze, yeni sayfa açmak için, bardağı yarı dolu görmek için hala yaklaşımımı var.

"Transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz"

Transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz. Türkiye'de Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu o bölgeye az gelmiştir. Sessiz sedasız getirdik, sözleşme imzaladık. En memnun olduğum konulardan bir tanesi Ersun hocamla Comolli'nin geliştirdiği sinerji. İnanıyoruz, inançlıyız, umutluyuz. Hiçbir zaman da büyük konuşmayız şampiyon olacağız diye, inşallah olacağız. Takımın maliyetini 2 yılda 94'ten 71'e indirdik. Ayakta kalabilmek için maliyeti 50'ye indirmemiz gerekiyor. Bizim 12 oyuncumuzun kontratı bitti, onların yerine oyuncu almamız lazım.akımın maliyetini 2 yılda 94'ten 71'e indirdik. Ayakta kalabilmek için maliyeti 50'ye indirmemiz gerekiyor. Bizim 12 oyuncumuzun kontratı bitti, onların yerine oyuncu almamız lazım. lk 11'de oynayan ve sonradan oyuna giren oyuncuların ortalamasını yaptığımızda dördüncüyüz. Geldiğimizde Avrupa'nın en yaşlı kulüplerinden biriydik. Hocam bana bir tablo yolladı. Son 7 sezonun en genç takımıyla oynuyoruz."