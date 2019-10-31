Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Erdem, 489 gün sonra tahliye edildi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.