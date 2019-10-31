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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak’ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Adil Abdülmehdi'nin siyasi partiler bir alternatif üzerinde anlaşmaya vardığı an istifa edeceği belirtildi. Abdülmehdi'nin bu kararı almasında, ülkede güç boşluğu istemesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Irak'da öfke büyük: 250 ölü

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Iraklılar; yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk ve işsizliği protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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