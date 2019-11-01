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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit 6 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önceden  teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın 31 Ekim tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız, hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar yayımladığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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