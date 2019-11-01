HABER /  EKONOMİ

Piyasaların kapanış gününde dolar kaç oldu? 1 Kasım dolarda son durum

Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini 1.9 puan düşürse de kurda pek bir bir hareket olmadı. 1 Kasım piyasaların kapanış gününde dolar 5.7098 TL'den el değiştiriyor.

Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 5.70 - 5.75 TL arasındaki sakin seyrini sürdürüyor. Dün açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın enflasyon tahminini bu yıl için 1.9 puan aşağı çekip, faiz indiriminde de alanının azaldığı mesajını vermesinin ardından bundan sonra enflasyon verisi ile PPK kararına odaklanılacak.

Beklenti yüzde 8.2'de korundu

TCMB raporunda yıl sonu TÜFE yüzde 12'ye düşürülürken bir sonraki yıl için beklenti yüzde 8.2'de korundu. Uysal enflasyon raporu sunumunda, "Gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim" denildi.

Dolarda son durum

Dolar/TL, Fed faiz kararı sonrası sığ piyasada 5.69 seviyesini görse de kalıcı olamadı ve 5.70'in hemen üzerindeki dar bantta dalgalanıyor. 

Kur sakin seyrediyor

ABD'nin yaptırım tasarısı konusunda ise uzmanlar Barış Pınarı Operasyonu'nun ABD ve Rusya ile yapılan müzakereler sonrası durmuş olması nedeniyle negatif bir fiyatlama olmadığını belirtiyor. Türkiye'nin 5 yıllık dolar CDS'i 350 baz puan altına gerilerken dün Başkan Uysal'ın da belirttiği üzere kamu bankalarının döviz piyasasında aktif olması ve Londra swap piyasasında da hacim olmaması nedeniyle kur sakin seyrediyor.

Piyasaların izleyeceği hareketler

Piyasalar bugün açıklanacak Fitch raporunun yanı sıra makro ölçekte gelecek enflasyon verileri ve Aralık ayındaki son PPK toplantısını izleyecek. 

Altında son durum

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kayseri'de acı olay! 4 yaşındaki çocuk yediği nardan fenalaştı yaşamını kaybetti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç yerin dibine geçiyorum dedi Ahmet Hakan'dan kurtarmaz yanıtı
ABD'li Demokrat vekilin Türkiye itirafı olay oldu
Babacan'ın kuracağı parti AK Parti'den oy alıyor AK Parti'den anket çıkışı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit 6 yaralı
Erdoğan'dan dünyaya Suriye çağrısı
Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Başak burçları gizli olaylar gün yüzüne çıkıyor Kasım 2019 aylık burç yorumları
Cuma mesajları resimli yeni hayırlı cumalar mesajları kısa
Ocak ayında gidiyor deniyordu! Beşiktaş'tan resmi Karius açıklaması
Almanya'da camiye dışkılı saldırı
Toplu tecavüzde şiddet yok diye mahkeme sanıkları suçsuz buldu
Zeynep Korel annesini ifşa etti Bergüzar Korel ve dayak itirafı olay oldu
Yorumlar 1 yorum