HABER /  BEŞİKTAŞ

Ocak ayında gidiyor deniyordu! Beşiktaş'tan resmi Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li Demokrat vekilin Türkiye itirafı olay oldu
Babacan'ın kuracağı parti AK Parti'den oy alıyor AK Parti'den anket çıkışı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit 6 yaralı
Erdoğan'dan dünyaya Suriye çağrısı
Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt
Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi
ÖNCEKİ HABERLER
Toplu tecavüzde şiddet yok diye mahkeme sanıkları suçsuz buldu
Andolu Efes Panathinaikos'a deplasmanda mağlup oldu
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
Vahap Munyar Hürriyet'ten istifa etti Yerine Ahmet Hakan geçecek iddiası
Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu 8 Kasım oruçlu mu olmak gerekir?
Yorumlar