Ocak ayında gidiyor deniyordu! Beşiktaş'tan resmi Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Loris Karius’un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandırılacağı yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."