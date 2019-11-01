HABER /  DÜNYA

Almanya'da camiye dışkılı saldırı

Demirören Haber Ajansı

Almanya’nın Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg beldesindeki Selimiye Camii’nin girişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışkı ile kirletildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Camii’ne, ikindi namazının ardından saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caminin giriş kapılarını dışkı ile kirletti.

Durumun, fark edilmemesi üzerine polis haber verildi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlatarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Wassenberg Selimiye Camii Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li Demokrat vekilin Türkiye itirafı olay oldu
Babacan'ın kuracağı parti AK Parti'den oy alıyor AK Parti'den anket çıkışı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit 6 yaralı
Erdoğan'dan dünyaya Suriye çağrısı
Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt
Ali Koç: Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi
ÖNCEKİ HABERLER
Toplu tecavüzde şiddet yok diye mahkeme sanıkları suçsuz buldu
Andolu Efes Panathinaikos'a deplasmanda mağlup oldu
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
Vahap Munyar Hürriyet'ten istifa etti Yerine Ahmet Hakan geçecek iddiası
Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki
15 tatil ne zaman olacak 2019 geri sayım başladı
Yorumlar