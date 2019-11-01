Bülent Arınç yerin dibine geçiyorum dedi Ahmet Hakan'dan kurtarmaz yanıtı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın KHK mağdurlarıyla ilgili açıklamalarına, "Damadından söz etmediğin müddetçe ne desen kurtarmaz Bülent Arınç" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, KHK mağdurlarıyla ilgili açıklamaları gündemi salladı. Çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu söyleyen Arınç, "onları gördükçe yerin dibine geçiyorum" dedi.

FETÖ'den beraat eden damadını hatırlattı

Yankı uyandıran açıklamalara, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan itiraz geldi. Bugünkü yazısında Arınç'ın sözlerini değerlendiren yazar, FETÖ ile iltisaklı olduğunu söylediği damadı Ekrem Yeter'i, hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

Yetmez Bülent Arınç!

“Üstelik FETÖ’ye bayağı yakın olan damadım FETÖ işinden kılçıksız sıyrılmışken” cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.

Bülent Arınç demiş ki:

“Benzinlikte pompa tutan Danıştay üyesini görünce perişan oluyorum”.

Yetmez Bülent Arınç!

“Hele aklıma FETÖ’yle iltisakını herkesin bildiği damadımın kapı gibi beraat aldığı aklıma gelince” cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.

Bülent Arınç demiş ki:

“Dün terörist dediğiniz adama bugün şehit oldu diye niye sahip çıkıyorsunuz?”

Yetmez Bülent Arınç!

“Benim damat işin içinden sıyrılırken... Başkasının çocuğu şehit olunca... Kahroluyorum, perişan oluyorum” cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.

Ancak bu eklemeleri yaparsanız... “Hah şimdi oldu” deriz Bülent Arınç. Aksi halde kurtarmaz.

Bülent Arınç'ın damadı beraat etmişti

TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etmişti. Kardiyoloji alanında uzman olan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Ekrem Yeter, mahkemede verdiği ifadede 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını söyledi.

Ekrem Yeter kimdir?

1973 doğumlu olan Ekrem Yeter, Selçuk Üniversitesi Tıp mezunu. Kardiyoloji alanında uzman olan Ekrem Yeter, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mardin Devlet Hastanesi, Memorial Hermann Hospital, University of Texas, Ağrı Asker Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Türk Kardiyoloji Derneği üyeliği ve başkanlığı yapan Ekrem Yeter, FETÖ'ye üyelikle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.