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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 761 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 161 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 136 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 487 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 761 bin 882 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 161 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 203 bin 448 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 193 bin 185 megavatsaat ile doğal gaz ve 131 bin 973 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 10 bin 182 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 460 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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