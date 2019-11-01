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Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turu, önceki gün oynanan 6 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlara göre tur atlayan 6 takım belli oldu.

Kupada ur atlayan takımlar, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Kırklarelispor oldu.

Kupada 4. turun son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Bayburt Özel İdare-Bursaspor: 1-2

Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor: 0-6

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: 1-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa: 2-0

Gaziantep FK-Turgutluspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu: 4-1 

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