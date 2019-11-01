Google Haritalar için Gizli Mod geldi

Google, eylül ayının son günlerinde Android kullanıcıları için Google Haritalar’a Gizli Mod özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Aradan geçen kısa sürenin ardından Google Haritalar Gizli Mod özelliği kullanıcılara sunuldu. Tabii özelliğin herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Google Haritalar Gizli Mod dönemini başlattı

Google Haritalar Gizlilik Mod özelliği ile birlikte kullanıcıların gittiği yerler artık kaydedilmeyecek. Aynı şekilde konum geçmişi de tutulmayacak. Kullanıcının aramaları hesaba kaydedilmediği için bu bilgiler deneyimi kişiselleştirmek için de kullanılmayacak. Ancak, diğer uygulamaların, internet servis sağlayıcılarının, Asistan’ın ya da diğer Google servislerinin zaten yaptıklarınızı takip edebildiğini unutmayın.

İlk aşamada Android dünyasına giriş yapan bu mod, iOS tarafına da gelecek. Fakat şimdilik bunun için net bir tarih yok.

Android kullanıcısıysanız ve Haritalar uygulamasında Gizli Modu aktifleştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.

Google Haritalar uygulamasını açın

Profil resmine dokunun

‘Gizli modu aç’ın üzerine dokunun

Teknoloji devi bir süredir gizlilik modunu tüm uygulamalarına getirmek için çalışmalar yürütüyor. Özellikle konum bazlı bir uygulamada gizlilik modunun olması büyük avantaj sağlayacaktır. Google hesabınıza erişebilen herhangi bir kişinin konum bazlı geçmişinize erişmesini engelleyecek bu özellik, güvenlik ve gizlilik konusunda oluşabilecek endişeleri azaltacak.